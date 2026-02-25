Più sicurezza e fluidità Al via la nuova rotonda

La creazione della nuova rotatoria tra le vie Bacchelli, Canapa e Porta Catena nasce per migliorare la sicurezza e ridurre gli ingorghi. Il Comune di Ferrara ha deciso di intervenire dopo numerosi incidenti e segnalazioni di code frequenti in quella zona. La modifica prevede l’installazione di segnali e nuovi segnali stradali per regolare meglio il traffico. La realizzazione si concluderà entro alcuni mesi, portando un cambiamento concreto alla viabilità locale.

Sicurezza stradale e fluidità del traffico: è con queste finalità che il Comune di Ferrara si appresta a realizzare la nuova rotatoria all’intersezione tra le vie Bacchelli, Canapa e Porta Catena. L’opera, al via in questi giorni, è finanziata interamente con risorse del Comune di Ferrara per una spesa complessiva di 350mila euro, e mira in particolare a rendere più scorrevoli i flussi di traffico che si sviluppano perimetralmente alla cinta muraria cittadina indirizzando la circolazione nelle direzioni Nord - Est - Ovest. Il progetto della nuova rotatoria è stato sviluppato dopo un periodo di sperimentazione iniziata a partire da febbraio 2024, con l’obiettivo di eliminare la regolamentazione semaforica che generava lunghi incolonnamenti nell’intersezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

