Pistoia | treno regionale con bambini a bordo preso a sassate Vetri rotti corsa cancellata

PISTOIA – Questa mattina, 25 febbraio 2026, il treno regionale 34087 in partenza da Pistoia alle ore 8:13 e diretto a Firenze è stato cancellato a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine a bordo, reso necessario dagli atti vandalici contro il convoglio. Ignoti hanno preso a sassate i vagoni, infrangendo i finestrini di alcuni scompartimenti, uno dei quali occupato da un gruppo di alunni delle scuole elementari. ”Al di là della paura per i passeggeri, dei danni al mezzo, e dei disagi ai sembra che non ci siano state conseguenze più gravi. Ma il fatto resta gravissimo e preoccupante. In attesa che le indagini seguano il loro corso, esprimo tutto il mio sconcerto per un gesto del quale vorremmo comprendere meglio la genesi, per evitare che possa essere ripetuto”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

