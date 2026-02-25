Pista di biglie distrutta nel parco | Rovinata e pericolosa per i bambini C' è bisogno di un restauro

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Al Parco Teodorico di Ravenna esiste, da anni, una bellissima opera che costituisce anche un valido divertimento per grandi e bambini. Si tratta della pista della 'Compagnia delle biglie'. Peccato che le sue condizioni siano ormai pessime. Avvicinandosi alla pista infatti si trovano scaglie di pietra e cemento sparsi in ogni dove. Interi pezzi della pista sono crollati, e non si tratta solo di atti vandalici, ma si notano i segni dell'incuria e dell'abbandono. Una situazione che rende questo bello spazio di gioco non solo rovinato ma anche pericoloso per i bambini che vorrebbero divertirsi lì. Una situazione vergognosa. Anni fa era partita anche una raccolta fondi per restaurare la pista e oggi, ci troviamo nella stessa situazione. Forse sarebbe l'ora di intervenire nuovamente per evitare una situazione di degrado e far tornare bambini e adulti a divertirsi in questo bello spazio verde". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

"Tombini rumorosi, poca luce e pista ciclabile rovinata": sul filobus il comitato Strada parco torna all'attaccoIl comitato Strada Parco torna a denunciare i problemi sulla linea del filobus.

Sci, Vonn cade sulla pista di Crans Montana: discesa libera annullata per pista pericolosaLindsey Vonn si infortuna sulla pista di Crans Montana durante la prova di discesa libera.