Pisa in corsa per il titolo di ‘Città Europea dello Sport 2028’ | via libera della giunta alla candidatura

PISA – L’amministrazione comunale compie il primo passo ufficiale verso un nuovo riconoscimento internazionale: la Giunta ha approvato la delibera che candida formalmente la città al titolo di Città Europea dello Sport 2028?. Il percorso istituzionale ha già registrato un importante riscontro preliminare, incassando l’accettazione ufficiale da parte della delegazione italiana di Aces Europe, l’organismo deputato alla valutazione e all’assegnazione del riconoscimento. L’iter procedurale prevede scadenze precise per i prossimi mesi. Entro il 31 marzo 2026, l’ente dovrà depositare il proprio dossier tecnico definitivo. Successivamente, nella finestra temporale compresa tra i mesi di aprile e settembre, è attesa sul territorio la Commissione di Valutazione di ACES Europe, la quale sarà incaricata di svolgere i sopralluoghi e le necessarie verifiche ufficiali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche:

'Città Europea dello Sport 2028': Pisa lancia la sua candidatura

"Perugia 2028: capitale europea dello Sport"

Temi più discussi: Dopo la Maratona, Pisa riparte di corsa: e con febbraio tornano anche i piccoli acciacchi; Le pagelle viola di Fiorentina-Pisa: Kean è tornato implacabile, Solomon incide, Harrison in difficoltà; Kean stende il Pisa, la Fiorentina soffre ma vince il derby salvezza: secondo successo di fila per Vanoli; Kean decide il derby: la Fiorentina piega il Pisa e rilancia la corsa salvezza.

La Fiorentina si prende il derby: Kean stende il Pisa, tre punti d’oro per la salvezzaDecide un gol dell’attaccante nel primo tempo dopo una partenza dominante dei viola. Nella ripresa il Pisa cresce e sfiora il pareggio nel finale, ma la squadra di Vanoli resiste e aggancia Lecce e Cr ... firenzetoday.it

Fiorentina – Pisa 1-0 cronaca e highlights: Kean sempre decisivo; notte fonda per i nerazzurri! – VIDEOFiorentina - Pisa cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

. @pinapic «Ci sono dei momenti in cui le parole non sono sufficienti, in cui è necessario esserci, vivere fisicamente nei luoghi dove si difende la democrazia e l’Europa. Sono qui a Odesa, una città europea e una capitale europea consapevole della posta in g x.com

Gambettola è stata presente al Carnevale di Winterthur, in Svizzera, nell’ambito del percorso che porterà la nostra città a diventare Città Europea della Cultura del Carnevale nel 2027. La Vicesindaca Serena Zavalloni, insieme al Presidente Davide Ricci e Ma - facebook.com facebook