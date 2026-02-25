Piloti a rischio | cabina 737 Max diventa un forno allarme FAA

Un allarme preoccupante arriva dalle autorità americane: alcuni modelli di Boeing 737 Max potrebbero trasformarsi in vere e proprie saune per i piloti. Un guasto elettrico può far salire la temperatura nella cabina di pilotaggio a livelli pericolosi, con rischi concreti di malori o svenimenti per l’equipaggio. La Federal Aviation Administration (FAA) ha emesso un avviso urgente, chiedendo ai piloti di tentare un solo riavvio dei sistemi in caso di malfunzionamento, per poi dirigersi verso lo scalo più vicino. Il problema, segnalato dal costruttore Boeing, riguarda un aumento incontrollato della temperatura che potrebbe compromettere la sicurezza dei voli. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sui modelli specifici coinvolti, ma l’allarme è stato lanciato per prevenire incidenti. Boeing ha già avviato un piano di intervento per risolvere il problema, ma nel frattempo i piloti sono stati istruiti su come gestire eventuali emergenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

