Pilar Fogliati Fidanzato | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Pilar Fogliati ha ritrovato l’amore con Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Dalle foto su Chi al passato tra Juventus e Tottenham: tutti i dettagli sulla nuova coppia. Il cuore di Pilar Fogliati torna a battere forte. E questa volta al suo fianco c’è un nome che nel mondo del calcio pesa eccome: Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della ACF Fiorentina. Le immagini della coppia avevano già iniziato a circolare nei mesi scorsi, accendendo la curiosità dei fan. Ora, però, è il settimanale Chi a rilanciare con nuovi scatti che raccontano una storia che non è più solo un rumor, ma una realtà sempre più evidente. Del resto, era stata proprio l’attrice, qualche settimana fa, ad ammettere di aver ritrovato l’amore. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Pilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è il nuovo fidanzato Fabio ParaticiLa co-conduttrice del Festival poco tempo fa aveva svelato: «Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto». Si tratta di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina ... vanityfair.it

Pilar Fogliati, chi è la co-conduttrice di Sanremo 2026: età, nuovo fidanzato, film e polemicheDalla fiction al palco dell’Ariston: carriera, età, film, nuovo fidanzato e polemiche sull’attrice scelta per la terza serata di Sanremo 2026. libero.it

Metà dei campioni in gara, i presentatori della serata - da Pilar Fogliati ad Achille Lauro - e gli ospiti speciali, medagliatissimi: sul palcoscenico dell'Ariston sfilano i protagonisti della seconda serata di Sanremo 2026. Dopo il debutto col freno a mano dello stile x.com

Con Carlo Conti e Laura Pausini ci sono Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo. Un ponte ideale con Milano-Cortina, mentre Bresh canta da Piazza Colombo - facebook.com facebook