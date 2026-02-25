Roma, 25 febbraio 2026 – Ironia, eleganza e talento sono la ricetta perfetta per una co-conduttrice del Festival di Sanremo, e Pilar Fogliati sembra avere tutti gli ingredienti giusti. L’attrice arriva sul palco dell’Ariston questa sera, mercoledì 25 febbraio, per affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella seconda serata della 76ª edizione, portando con sé quella leggerezza intelligente che l’ha resa uno dei volti più amati del cinema e della tv degli ultimi anni. “Penso che la varietà del Festival, la capacità di raccontare l'Italia anche attraverso le tendenze, le mode, il sentiment, i giovani, sia un bel modo di mettere una lente di ingrandimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pilar Fogliati e Fabio Paratici: chi è il nuovo amore dell’attrice. Il bacio galeotto, l’ammissione e la regola aurea di lei

Leggi anche:

Pilar Fogliati e Fabio Paratici sono una coppia: la foto del bacio tra l’attrice che sarà a Sanremo e il ds della Fiorentina

Pilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è il nuovo fidanzato Fabio Paratici

Temi più discussi: Chi è Fabio Paratici, il fidanzato (da un anno) di Pilar Fogliati (che la seguirà a Sanremo?); Pilar Fogliati: A Sanremo 2026 con Paratici? Lui ha tanto da fare. La confessione sulla Fiorentina; Pilar Fogliati conferma l’amore per Paratici e si prepara a Sanremo 2026: Da Conti mi aspetto una battuta; Ascolti tv ieri (15 febbraio): Pilar Fogliati e De Martino non sbagliano e affossano Gerry Scotti.

Pilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è il nuovo fidanzato Fabio ParaticiLa co-conduttrice del Festival poco tempo fa aveva svelato: «Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto». Si tratta di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina ... vanityfair.it

La decisione di Pilar Fogliati di far chiarezza su Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina ex JuventusPilar Fogliati e Fabio Paratici, la domanda sulla presenza o meno del dirigente della Fiorentina a Sanremo 2026 per la seconda serata all'Ariston ... sport.virgilio.it

Si inizia alle 20.40 e si finisce all’1.15 con l’annuncio della classifica provvisoria. I co-conduttori, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Premio alla carriera per Fausto Leali e omaggio a Ornella Vanoni con la nipote - facebook.com facebook

Conti festeggia gli ascolti in calo. Sul palco Lillo, Lauro e Pilar Fogliati x.com