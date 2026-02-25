Pilar Fogliati e Fabio Paratici | chi è il nuovo amore dell’attrice Il bacio galeotto l’ammissione e la regola aurea di lei

Da quotidiano.net 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 febbraio 2026 – Ironia, eleganza e talento sono la ricetta perfetta per una co-conduttrice del Festival di Sanremo, e Pilar Fogliati sembra avere tutti gli ingredienti giusti. L’attrice arriva sul palco dell’Ariston questa sera, mercoledì 25 febbraio, per affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella seconda serata della 76ª edizione, portando con sé quella leggerezza intelligente che l’ha resa uno dei volti più amati del cinema e della tv degli ultimi anni. “Penso che la varietà del Festival, la capacità di raccontare l'Italia anche attraverso le tendenze, le mode, il sentiment, i giovani, sia un bel modo di mettere una lente di ingrandimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pilar fogliati e fabio paratici chi 232 il nuovo amore dell8217attrice il bacio galeotto l8217ammissione e la regola aurea di lei
© Quotidiano.net - Pilar Fogliati e Fabio Paratici: chi è il nuovo amore dell’attrice. Il bacio galeotto, l’ammissione e la regola aurea di lei

Leggi anche:
Pilar Fogliati e Fabio Paratici sono una coppia: la foto del bacio tra l’attrice che sarà a Sanremo e il ds della Fiorentina
Pilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è il nuovo fidanzato Fabio Paratici

Temi più discussi: Chi è Fabio Paratici, il fidanzato (da un anno) di Pilar Fogliati (che la seguirà a Sanremo?); Pilar Fogliati: A Sanremo 2026 con Paratici? Lui ha tanto da fare. La confessione sulla Fiorentina; Pilar Fogliati conferma l’amore per Paratici e si prepara a Sanremo 2026: Da Conti mi aspetto una battuta; Ascolti tv ieri (15 febbraio): Pilar Fogliati e De Martino non sbagliano e affossano Gerry Scotti.

pilar fogliati e fabioPilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è il nuovo fidanzato Fabio ParaticiLa co-conduttrice del Festival poco tempo fa aveva svelato: «Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto». Si tratta di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina ... vanityfair.it

pilar fogliati e fabioLa decisione di Pilar Fogliati di far chiarezza su Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina ex JuventusPilar Fogliati e Fabio Paratici, la domanda sulla presenza o meno del dirigente della Fiorentina a Sanremo 2026 per la seconda serata all'Ariston ... sport.virgilio.it