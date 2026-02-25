Pilar Fogliati a Sanremo 2026 chi è la co-conduttrice della seconda serata

Pilar Fogliati emozionata e “gasata” a poche ore dal debutto a Sanremo 2026. L’attrice sarà co-conduttrice della seconda serata del Festival, che va in scena stasera 25 febbraio, assieme ad Achille Lauro e Lillo, oltre al direttore artistico Carlo Conti, affiancato sempre da Laura Pausini. La sua partecipazione a Sanremo 2026 era stata annunciata da Carlo Conti durante una videochiamata con Fiorello. Pilar Fogliati ha parlato nel corso della conferenza stampa di questa mattina dicendosi “molto emozionata” ma anche “molto gasata”: “Si vede la mia emozione? La so mascherare bene, grazie anche a questo antistress”, ha spiegato mostrando una pallina che teneva in mano. Carlo Conti e Pilar Fogliati durante la conferenza stampa della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, presso il Teatro Ariston (Foto di Marco AlpozziLaPresse) Chi è Pilar Fogliati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche:

Sanremo 2026, Conti: “Pilar Fogliati co-conduttrice della seconda serata”

Sanremo, Carlo Conti ufficializza Pilar Fogliati come co-conduttrice della seconda serata. E sull’affaire Pucci: «Mi dispiace abbia rinunciato»

#pilarfogliati co-conduttrice di #sanremo2026 per la seconda serata accanto a #carloconti e #pausini

Temi più discussi: Sanremo, la scaletta di mercoledì, ecco Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo; Pilar Fogliati: A Sanremo 2026 con Paratici? Lui ha tanto da fare. La confessione sulla Fiorentina; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: Achille Lauro, Pilar Fogliati e le Nuove Proposte; Chi è Fabio Paratici, il fidanzato (da un anno) di Pilar Fogliati (che la seguirà a Sanremo?).

Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice al fianco di Carlo ContiAttrice, sceneggiatrice e regista è tra le protagoniste della seconda serata del Festival il 25 febbraio, accanto ad Achille Lauro e Lillo ... rainews.it

A Sanremo stasera Achille Lauro-Pilar Fogliati e LilloSanremo, 25 feb. (askanews) – Seconda serata ricca di co-conduttori e ospiti. Ci saranno 15 big in gara; ad affiancare il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ci sarà come sempre Laura Pausini ... askanews.it

Questa sera sul palco dell’Ariston è la volta di tre nuovi co-conduttori, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo. E questa mattina si sono presentati in conferenza stampa o ognuno con il proprio look e il proprio stile. Achille Lauro, da sempre molto attento alla - facebook.com facebook

A #Sanremo stasera Achille #Lauro-Pilar #Fogliati e #Lillo #Sanremo2026 #PilarFogliati x.com