Pilar Fogliati a Sanremo 2026 chi è il nuovo fidanzato Fabio Paratici

Che il cuore della trentatreenne attrice fosse occupato l'aveva svelato lei stessa in una recente intervista: «Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto. Una persona molto bella, quindi sono contenta. L’amore per me è il senso di squadra. Cioè la mia parola d’ordine quando sono fidanzata è dire: “Io e te siamo una squadra”. Se mi sento così con un uomo, quella è una storia d’amore importante». I due poi sono stati paparazzati insieme durante un pomeriggio romano con tanto di bacio appassionato scambiato ai tavolini di un bar all'aperto, davanti agli occhi di tutti. Fabio Paratici, classe 1972, è una figura di spicco nel mondo del calcio mondiale. Ex calciatore con un passato tra Sassuolo e Palermo, ha costruito una carriera dirigenziale di altissimo livello che lo ha portato dalla Juventus al Tottenham, fino all'attuale incarico come direttore sportivo della Fiorentina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche:

Chi è Fabio Paratici, il fidanzato di Pilar Fogliati

Pilar Fogliati paparazzata con il direttore sportivo della Fiorentina, chi è il nuovo fidanzato Fabio Paratici

Temi più discussi: Sanremo, la scaletta di mercoledì, ecco Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo; Pilar Fogliati: A Sanremo 2026 con Paratici? Lui ha tanto da fare. La confessione sulla Fiorentina; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: Achille Lauro, Pilar Fogliati e le Nuove Proposte; Chi è Fabio Paratici, il fidanzato (da un anno) di Pilar Fogliati (che la seguirà a Sanremo?).

Pilar Fogliati ordina un Espresso Martini per Sanremo 2026: il colore capelli più chicSono tante le star che hanno ordinato il colore capelli Espresso Martini: del resto, è tra i più lussuosi e profondi e sofisticati del momento. Tra queste, ci sono Anne Hathaway, Zendaya, Gracie ... amica.it

Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice al fianco di Carlo ContiAttrice, sceneggiatrice e regista è tra le protagoniste della seconda serata del Festival il 25 febbraio, accanto ad Achille Lauro e Lillo ... rainews.it

Questa sera sul palco dell’Ariston è la volta di tre nuovi co-conduttori, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo. E questa mattina si sono presentati in conferenza stampa o ognuno con il proprio look e il proprio stile. Achille Lauro, da sempre molto attento alla - facebook.com facebook

A #Sanremo stasera Achille #Lauro-Pilar #Fogliati e #Lillo #Sanremo2026 #PilarFogliati x.com