Volto dell’amata fiction Rai Cuori, arriva sul palco dell’Ariston Pilar Fogliati e dopo aver sceso l’insidiosa scala, propone subito, si potrebbe dire “de botto”, una delle sue imitazioni, quella di Uvetta: “Per questo lavoro percepite del denaro? – chiede a Pausini e Conti riferendosi al Festival –. Ma davvero? Pazzesco. È fortunato chi lavora, io l’ho fatto con il vetro di Burano perché quello di Murano non mi piaceva. E facevo boccette per gocce e monogoccia, quindi se il medico ti dava trenta gocce facevo trenta boccette”. Carlo Conti, che in questa seconda serata pare deciso a dare più tempo ai (tanti) co-conduttori sul palco, le chiede allora come abbia reagito alla notizia della sua co-conduzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pilar Fogliati a Carlo Conti e Laura Pausini: “Per fare questo lavoro percepite denaro? Ma davvero? Pazzesco”. L’attrice porta il suo personaggio Uvetta sul palco dell’Ariston

Pilar Fogliati, chi è l’attrice che affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini a SanremoTutto quello che c’è da sapere su Pilar Fogliati, l’attrice che stasera salirà sul palco dell’Ariston con Carlo Conti e Laura Pausini Sarà molto...

Leggi anche: il comico e attore salirà sul palco dell'Ariston, insieme a Laura Pausini e Carlo Conti, nella quarta serata del festival

Temi più discussi: Chi è l'attrice Pilar Fogliati, co-conduttrice a Sanremo 2026. FOTO; Pilar Fogliati: Il talento delle donne nel destino del Festival; Pilar Fogliati Sanremo: la mossa di Carlo Conti dopo il caso Pucci; Sanremo 2026, i bozzetti dei look di Conti, Pausini e Fogliati: la sfida della moda all'Ariston.

Pilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è il nuovo fidanzato Fabio ParaticiLa co-conduttrice del Festival poco tempo fa aveva svelato: «Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto». Si tratta di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice al fianco di Carlo ContiAttrice, sceneggiatrice e regista è tra le protagoniste della seconda serata del Festival il 25 febbraio, accanto ad Achille Lauro e Lillo ... rainews.it

Sul palco di questa sera Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. - facebook.com facebook

Metà dei campioni in gara, i presentatori della serata - da Pilar Fogliati ad Achille Lauro - e gli ospiti speciali, medagliatissimi: sul palcoscenico dell'Ariston sfilano i protagonisti della seconda serata di Sanremo 2026. Dopo il debutto col freno a mano dello stile x.com