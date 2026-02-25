Pietraperzia | Zarba sfida Messina con promessa di trasparenza

La sfida di Angelica Zarba: da assessore a candidata sindaco a Pietraperzia Angelica Zarba, già assessore e vicesindaco a Pietraperzia, ha annunciato la sua candidatura a sindaco per le prossime amministrative. La mossa arriva in un momento delicato per il comune siciliano, dove l'attuale amministrazione ha affrontato criticità finanziarie e tensioni interne. Zarba punta sull'esperienza accumulata e promette un governo trasparente e partecipativo, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzione e cittadini. La candidatura di Zarba si inserisce in un contesto politico complesso. L'attuale sindaco, Salvuccio Messina, guida la lista civica Insieme per Pietraperzia dal 2020 e si avvia alla fine del mandato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

