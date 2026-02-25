Pierpaoli tiene in corsa il Fano a suon di gol

Giacomo Pierpaoli ha segnato il gol che ha mantenuto il Fano in partita durante la recente vittoria contro la Montemarcianese. La sua rete al 9’ della ripresa ha pareggiato il risultato, contribuendo a un risultato importante per la squadra. La partita si è infiammata dopo il suo intervento, che ha cambiato gli equilibri in campo. La gara prosegue con entrambe le squadre che cercano di conquistare i tre punti.

© Sport.quotidiano.net - Pierpaoli tiene in corsa il Fano a suon di gol

La rocambolesca vittoria dell’Alma contro la Montemarcianese domenica scorsa al Mancini porta, tra le altre, anche la firma di Giacomo Pierpaoli che al 9’ della ripresa ha siglato la rete del pareggio (2-2). Pari che poi si è trasformato in vittoria cinque minuti dopo grazie all’intuito di Mattioli, bravo ad arrivare prima di tutti su un pallone vagante davanti alla porta ospite. Centrocampista offensivo di 23 anni, cresciuto nelle giovanili della Vis Pesaro dove ha fatto tutta la trafila fino a debuttare in prima squadra, Giacomo Pierpaoli è stato uno dei protagonisti della clamorosa rimonta. "È stata una gara difficile – dice la mezzala pesarese – perché dopo essere andati sotto 2-0 nei primi venti minuti, siamo stati bravi a reagire e a ribaltare il risultato, portando a casa tre punti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Mercato? No, grazie! Nkunku è rimasto con un obiettivo: prendersi il Milan a suon di golChristopher Nkunku ha mostrato di essere già una pedina importante per il Milan. Settore giovanile. L’Under 17 a suon di gol si prende il terzo posto. Sfida rocambolesca (5-3) contro la CasertanaL’Under 17 conquista il terzo posto con una vittoria di misura contro la Casertana, in una partita ricca di emozioni e gol.