Piemonte | 400mila euro per riforma urbanistica tempi dimezzati

Il Piemonte accelera la sua corsa verso lo sviluppo con Cresci Piemonte, la nuova legge regionale che dimezza i tempi delle varianti urbanistiche. Approdata ieri in Consiglio regionale, la riforma punta a rendere il territorio più attrattivo per investimenti privati e fondi europei, con procedure semplificate e tempi certi per la Valutazione Ambientale Strategica. Il presidente Alberto Cirio parla di un passo concreto per modernizzare il Piemonte, mentre l’assessore Marco Gallo sottolinea l’importanza di un approccio strutturato e misurabile. La legge introduce criteri puntuali per qualificare gli interventi di interesse strategico: investimenti privati superiori ai 5 milioni di euro, incremento occupazionale di almeno il 10% e non meno di 20 addetti, oppure almeno 100 addetti in caso di nuovi insediamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Ecomusei del Piemonte, dalla Regione oltre 400mila euro per sostenerli

Tribunale, carichi record. Ma i tempi sono dimezzati

Temi più discussi: Il Cresci Piemonte è legge; Il nuovo CUP con AI del Piemonte è in ritardo, un ricorso blocca l’operazione; Via Vecchia Piemonte: i lavori del nuovo asilo termineranno il 15 marzo; Nuova vita per l'impianto sportivo di corso Piave ad Alba: sopralluogo al cantiere da 400mila euro.

Cresci Piemonte è legge: il Consiglio regionale approva il provvedimento che dimezza i tempi delle varianti urbanisticheIl presidente Cirio e l'assessore Gallo: Piemonte prima Regione in Italia, procedure accelerate per investimenti sopra i 5 milioni e 400mila euro per i piccoli Comuni ... targatocn.it

Cresci Piemonte, la nuova legge regionale che dimezza i tempi delle varianti urbanisticheIl disegno di legge è stato approvato dal Consiglio regionale del Piemonte. Cirio: Tempi dimezzati per dare velocità agli investimenti e spendere bene e velocemente i fondi europei ... novaratoday.it

Assisi è pronta: attesi 400mila pellegrini in un mese | “Francesco vive” http://ow.ly/KtmW106uSv1 #tuttoggi #Assisi #Cronaca #SanFrancesco #Video #assisi #basilicaInferiore #Centenario12262026 #ostensionesanfrancesco #pellegrini #sicurezzaBasilica - facebook.com facebook