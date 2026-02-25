Piazza Vittorio Veneto il disegno originario guida il restyling | ecco come sarà il nuovo ‘ingresso’ alle Cascine

Firenze, 25 febbraio 2026 - "Una trasformazione che è soprattutto una rinascita. È quella che interesserà piazza Vittorio Veneto destinata a diventare uno spazio più verde, più aperto e fruibile per la città grazie a una importante riqualificazione urbana e ambientale voluta dall’Amministrazione comunale. Una riqualificazione che rappresenta una scelta politica precisa: investire nello spazio pubblico come infrastruttura sociale ed ecologica. Il progetto. Con questo progetto, la piazza torna a essere una porta verde della città e un luogo condiviso, aperto e contemporaneo, capace di coniugare memoria storica e visione futura. “Quella di piazza Vittorio Veneto non è solo una riqualificazione urbana, si tratta di un intervento che darà un nuovo volto alla piazza, trasformandola in una ‘porta d’accesso’ alle Cascine - ha detto la sindaca Sara Funaro -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche:

Colleferro. “Natale con noi”. Martedì 23 Dicembre alle ore 21. Spettacolo musicale a ingresso libero organizzato al Teatro Vittorio Veneto

“Bosco di Natale”, il villaggio incantato che illumina Piazza Vittorio Veneto

Temi più discussi: CioccolaTò invade piazza Vittorio: ecco tutto quello che devi sapere; Modifiche alla viabilità in Piazzale Vittorio Veneto; Panico in piazza: prende a calci e pugni i taxi, poi morde i poliziotti; TRIGGIANO IN MASCHERA Carnevale 2026 in Piazza Vittorio Veneto dalle ore 15:00 alle ore 20:00 Parata animazione - Mascotte - Trasformer - Comici e con la partecitazione reduci dalla Corrida di Amadeus su TV NOVE I CUGINI DI MONTAGNA.

Firenze, Piazza Vittorio Veneto rinascerà più verde, con meno asfalto e maggiore spazio alle personeEra già nei desiderata della giunta Nardella, trasformare Piazza Vittorio Veneto a Firenze, porta di accesso al Parco delle Cascine. Oggi, dopo anni di attesa ... controradio.it

Cascine, la rinascita di Piazza Vittorio VenetoPiù verde, meno asfalto e più spazio alle persone. La sindaca Funaro: Concorso internazionale Una trasformazione che è soprattutto una rinascita. È quella che interesserà piazza Vittorio Veneto dest ... nove.firenze.it

La manifestazione si terrà venerdì 27 febbraio, in Piazza Vittorio Veneto dalle ore 9 alle ore 12 - facebook.com facebook