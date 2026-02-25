Piattaforma InfoCamere bloccata prorogate le scadenze degli avvisi Turismo e Ciclone Harry

La decisione è stata adottata per garantire l’accesso a tutti coloro che sono interessati e la possibilità di presentare regolarmente la domanda di partecipazione A seguito delle comunicazioni di InfoCamere e della Camera di Commercio di Palermo Enna sulla temporanea indisponibilità registrata oggi a livello nazionale dei portali di servizio, ma che allo stato attuale risulta superata, la Regione ha disposto la proroga dei termini di chiusura degli avvisi attualmente in corso. La decisione è stata adottata per garantire a tutti i soggetti interessati l’accesso alle piattaforme e la possibilità di presentare regolarmente la domanda di partecipazione. Nel dettaglio, le nuove scadenze degli avvisi "Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero", "Contributi straordinari per i danni causati dal Ciclone HarryFrana di Niscemi - Stabilimenti balneari e attività sui litorali" e "Contributi straordinari per i danni causati dal Ciclone Harry per i Comuni di cui all’allegato dell’ordinanza n. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche:

Balneari colpiti dal ciclone Harry, Savarino: "Al lavoro per differire le scadenze delle concessioni"

Ciclone Harry, aperto il bando per i ristori alle imprese colpite: ecco come fare e le scadenze