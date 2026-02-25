piantonato in psichiatria il senza fissa dimora che ha decapitato una 44enne a scandicci

Agghiaccianti dettagli dell'episodio: mentre la uccideva citava versetti del Corano gridando che il diavolo si era impossessato della donna FIRENZE – Resta in cella, o meglio piantonato in corsia, Issam Chlih. Il gip Roberta Di Maria ha convalidato il fermo per il cittadino marocchino senza fissa dimora accusato dell’atroce omicidio di Silke Sauer, la 44enne tedesca originaria di Bonn trovata decapitata lo scorso 18 febbraio in un casolare abbandonato nell’ex area Cnr di Scandicci. Una decisione, quella del giudice, dettata dal concreto rischio di fuga verso il paese d’origine e dalla pericolosità sociale di un uomo descritto come privo di legami, lavoro e freni inibitori. La ricostruzione di quella notte di follia, messa insieme dai carabinieri, delinea un quadro di estrema brutalità e delirio mistico. I due erano stati visti insieme già la sera del 16 febbraio a Firenze, nei pressi della stazione Leopolda. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

