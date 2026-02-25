Piano di risanamento dell' Ast I concorsi di autisti fanno parte del documento

Il presidente dell’Ast, Luigi Genovese, interviene soddisfatto dopo la determinazione inmerito alla procedura di selezione per gli operatori di esercizio da parte della IV Commissionedell’Ars: “Qualora il Governo, nell’esercizio delle proprie prerogative di direzione e coordinamento, dovesse formalmente indicare una diversa soluzione – anche attraverso un intervento normativo volto alla stabilizzazione – il Consiglio di Amministrazione è pronto a procedere alla revoca dell’avviso e a dare immediata esecuzione al nuovo indirizzo”.Entrando nel merito, Genovese ricorda che “il Piano di Risanamento approvato dalla Regioneriporta testualmente: "Si prevede la graduale interruzione del ricorso al lavoro interinale per circa 137 risorse tra il 2025 e il 2026, di cui circa 91 saranno assorbiti da parte della Società tramite concorsi in sostituzione dei pensionamenti fisiologicamente previsti a valere del personale di esercizio". 🔗 Leggi su Messinatoday.it

