Piano di Amia per la ripiantumazione di oltre duecento nuovi alberi

Amia ha avviato un piano per piantare più di duecento alberi a Verona, motivato dalla necessità di migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento urbano. L’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini e a riqualificare le aree verdi della città. I lavori prenderanno il via nei prossimi mesi e coinvolgeranno diverse zone della città. La scelta di nuove specie si basa su criteri di sostenibilità e resistenza al clima locale.

Dagli abeti di Natale donati e ricollocati in Via Valpantena alle querce in centro, prosegue il monitoraggio e la cura del patrimonio arboreo cittadino tra quartieri e scuole Il volto verde di Verona si rinnova grazie a un massiccio piano di interventi curato da Amia, che per il 2026 prevede la messa a dimora di oltre duecento nuovi alberi. L'operazione mira a ripopolare viali e aree urbane dove, nei mesi scorsi, si era reso necessario il taglio di piante malate o a rischio crollo, a seguito di rigorose perizie tecniche. Tra le novità più significative di quest'anno spicca il salvataggio degli abeti che hanno adornato le case dei veronesi durante le festività natalizie.