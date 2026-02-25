Pianigiani lancia la nuova Italia di Banchi | Talento e fiammate i ragazzi crescono

Pianigiani ha presentato la sua nuova squadra italiana di basket, puntando su talento e iniziative improvvise. La causa è la doppia sfida contro la Gran Bretagna prevista venerdì e lunedì, che rappresentano un banco di prova importante. Il coach, già responsabile della nazionale, spiega che la strategia si basa su principi chiari e sulla partecipazione attiva di tutti i giocatori. La squadra si prepara ad affrontare le partite con entusiasmo e determinazione.

© Gazzetta.it - Pianigiani lancia la nuova Italia di Banchi: "Talento e fiammate, i ragazzi crescono"

In una delle sue vite precedenti Simone Pianigiani è stato per sei anni ct della Nazionale, toccando anche il quinto posto europeo, e per altrettanti ha lavorato insieme all'attuale ct Luca Banchi. Oggi oltre alle attività di speech e consulenza in cui esplora le connessioni tra il mondo dello sport e quello delle aziende, finite anche nel libro "Essere coach" uscito a settembre, è un volto di Dazn. Come presenza periodica della domenica sera ("Con una padrona di casa speciale come Diletta che mette tutti a suo agio, una serie di talent con cui è un piacere parlare di sport a 360 gradi e un gruppo di lavoro giovane ed entusiasta").