Piacenza | teatro gratuito insegna solidarietà ai bambini
Piacenza ha organizzato un evento gratuito per insegnare solidarietà ai bambini, a causa della grande richiesta delle famiglie di partecipare ad attività culturali accessibili. Sabato 28 febbraio alle 16, al civico 36 di via Santa Franca, si terrà lo spettacolo teatrale “Prendere il volo”. L'iniziativa mira a coinvolgere i più piccoli in un momento di condivisione e divertimento, offrendo un'opportunità di apprendere valori attraverso il teatro.
Sommario. A Piacenza, sabato 28 febbraio, alle 16, al civico 36 di via Santa Franca, andrà in scena Prendere il volo, uno spettacolo teatrale gratuito per famiglie. L’evento, promosso dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, racconta attraverso la storia di Zazì, una giovane artista, il valore del vicinato solidale. Lo spettacolo è andato sold out, con una lista d’attesa aperta per le numerose richieste. — Il teatro diventa strumento di solidarietà a Piacenza. Sabato 28 febbraio, alle 16, al civico 36 di via Santa Franca, andrà in scena Prendere il volo, uno spettacolo teatrale gratuito per famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
