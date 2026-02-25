Pezzi a Solomeo L’Intelligenza naturale in scena

SOLOMEO – Andrea Pezzi con la sua “ Intelligenza Naturale “ sarà domani sera a Solomeo. La stagione teatrale 2526 del Teatro Cucinelli di Solomeo a cura del TSU ospita alle 21 uno spettacolo per esplorare la complessa e appassionante interazione tra tecnologia e umanità, uno spettacolo racconto che riguarda tutte e tutti, nessuno escluso e che si avvale della regia di Clemente Pernarella e della colonna sonora dal vivo composta ed eseguita da Giua, chitarra e voce. Un viaggio coinvolgente nella complessa e affascinante interazione tra tecnologia e umanità per esplorare insieme al pubblico una delle sfide più decisive del nostro tempo: da un lato, la macchina e l’ intelligenza artificiale sono strumenti pensati per ottimizzare le scelte e rendere ogni aspetto della vita più efficiente e razionale; dall’altro, l’essere umano è chiamato a ridefinire sé stesso, riscoprendo la propria identità naturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

