Pete Strobl è il allenatore dell' Estra Pistoia Basket

Un cambio di guida tecnica definisce il percorso della squadra verso gli appuntamenti di stagione. L’ingresso di Pete Strobl come head coach fino al termine dell’attuale campionato porta con sé un profilo internazionale, una solida esperienza di lavoro con giovani talenti e una gestione orientata al miglioramento tecnico, elementi che si allineano agli obiettivi della società. nato il 30 novembre 1977 a Long Beach, Strobl è di origini italiane e detiene doppi passaporti americano e austriaco. Da atleta ha calcato palcoscenici in Francia, Islandaa, Svizzera, Irlanda, Germania e Austria, rappresentando anche la Nazionale austriaca. Dal 2007 ha intrapreso il percorso da coach. La prima esperienza sulla panchina è avvenuta in Irlanda con il Merry Monk Ballina; nel 2009 ha fondato negli Stati Uniti The Scoring Factory, un’academy dedicata allo sviluppo tecnico dei giovani. Nel 2016 è rientrato in Europa come assistente allenatore al Ratiopharm Ulm in Bundesliga, guidando la squadra verso i playoff in ogni stagione e partecipando all’EuroCup con qualificazione alle Top-16. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

