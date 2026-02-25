Pessoa il teatro e un’ossessione Risolto il puzzle di Duke of Parma

Pessoa, il teatro e un’ossessione sono alla base di una scoperta sorprendente. Dopo due anni di lavoro, un team internazionale ha ricostruito una tragedia di ispirazione shakespeariana scritta dal celebre poeta portoghese, di cui si conoscevano solo frammenti. La ricerca ha richiesto di mettere insieme pezzi dispersivi per creare un quadro coerente. La scoperta offre nuovi spunti sulla passione di Pessoa per il teatro e la sua ossessione di unire le parti sconnesse della sua opera.

Ricondurre a unità ciò che è multiplo e frammentario: è questo il lavoro che per due anni ha impegnato un’équipe multidisciplinare e internazionale per arrivare a un nuovo straordinario risultato, la ricostruzione di una "tragedia di ispirazione shakespeariana" scritta da Fernando Pessoa (1888-1935) lungo tutta la sua vita ma della quale c’erano solo notizie frammentarie. Ora The Duke of Parma è una realtà digitale presentata proprio nella città emiliana, la cui università è capofila del progetto, con un prestigioso convegno che si è tenuto in questi giorni. L’opera è stata scritta da Pessoa – così come altro nella sua produzione – nella sua seconda lingua, l’inglese, visto che da ragazzo ha vissuto a Durban in Sudafrica al seguito del patrigno che lì era console. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

