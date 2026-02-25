Pessime notizie per i 374 lavoratori della Lear di Grugliasco | è saltato l' accordo con la Fipa

Il fallimento dell’accordo con la Fipa ha causato il blocco della reindustrializzazione dello stabilimento Lear a Grugliasco, mettendo a rischio il futuro di 374 lavoratori. L’intesa, che avrebbe portato nuovi investimenti e posti di lavoro, è saltata all’ultimo momento, lasciando incertezza tra i dipendenti. La decisione ha suscitato preoccupazione tra chi teme ulteriori conseguenze sulla stabilità occupazionale. La situazione rimane aperta, mentre si attendono sviluppi.

È saltato l'accordo per la reindustrializzazione dello stabilimento della Lear di corso Allamano a Grugliasco. A fine febbraio 2026 è infatti chiaro che non si concretizzerà la cessione alla Fipa, società italo-cinese che avrebbe assunto 209 dei 374 dipendenti, con i restanti che sarebbero stati fatti uscire tra pensionamenti e incentivi, e che avrebbe dovuto produrre microcar elettriche. Al momento, così, l'unica alternativa restano i quattro anni di ammortizzatori sociali. “Lo stop improvviso al percorso, senza spiegazioni chiare e circostanziate, è un fatto gravissimo - attacca la Cgil in una nota stampa -. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Addio al progetto di reindustrializzazione della Lear di Grugliasco. I sindacati: “Sbigottiti dalla superficialità del ministero”La Lear di Grugliasco ha deciso di abbandonare il progetto di reindustrializzazione, causato dalla mancanza di supporto da parte del ministero.

