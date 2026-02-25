Pescara | boom pet economy 18 milioni spesi nel 2024

In provincia di Pescara, la pet economy continua a crescere a ritmi sostenuti, con una spesa complessiva che nel 2024 ha raggiunto i 18 milioni di euro. Questo dato colloca il territorio al secondo posto nella classifica regionale, dietro solo a Chieti, e davanti a L’Aquila e Teramo. Un settore in espansione che vede un aumento significativo sia di imprese dedicate sia di spese per prodotti e servizi per animali domestici. La provincia di Pescara si conferma un territorio dinamico nel settore della pet economy. Nel 2024, la spesa per prodotti e servizi destinati agli animali da compagnia ha raggiunto i 18 milioni di euro, di cui 16 milioni per l’acquisto di articoli per animali domestici e 2 milioni per servizi veterinari e altri servizi di cura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

