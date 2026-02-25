Perugia la Provincia aumenta i fondi per gli interventi su viabilità edilizia e infrastrutture stradali

Il consiglio ha approvato la variazione di bilancio grazie a una maggiore entrata nelle casse dell'ente. Definito anche l'acquisto di nuovi spazi in via Palermo La Provincia di Perugia aumenta i fondi per gli interventi su viabilità, edilizia e infrastrutture stradali. L'incremento è stato reso possibile dall'approvazione, da parte del consiglio provinciale, della variazione di bilancio derivante da una maggiore entrata nelle casse dell'ente di 2.659.984 euro, legata alla liquidazione della società A.E.A. Srl, interamente partecipata dalla Provincia di Perugia. Grazie a queste entrate la Provincia ha potuto destinare i fondi ad alcune aree di competenze dell'ente definite "prioritarie". Come spiegato dal consigliere provinciale Andrea Bacelli "Si è deciso di destinare 1. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

