Perugia | allarme accattonaggio all’ospedale due denunce e controlli

Perugia, accattonaggio all’ospedale: vigilanza rafforzata e tavoli interistituzionali per contrastare il fenomeno L’azienda sanitaria di Perugia ha intensificato le misure contro l’accattonaggio nelle aree adiacenti all’ospedale. La direzione generale ha confermato il potenziamento del servizio di vigilanza interna, soprattutto nelle ore notturne, e l’attivazione di controlli mirati da parte delle forze dell’ordine. Due persone sono state denunciate per accattonaggio. La situazione, segnalata da tempo, ha portato all’attivazione di un tavolo interistituzionale con la Questura e i servizi sociali del Comune di Perugia. L’obiettivo è definire nuove azioni integrate di contrasto al fenomeno. La direzione generale ha rassicurato sulla priorità assoluta della sicurezza di pazienti, operatori e cittadini, affrontando con determinazione ogni situazione di illegalità o comportamento molesto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

