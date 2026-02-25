Il Portrait Firenze ha aperto le sue porte per offrire una colazione raffinata con vista su Ponte Vecchio, attirando chi cerca un’esperienza speciale senza spendere troppo. La scelta di proporre un buffet sontuoso a meno di 30 euro mira a conquistare i clienti con prodotti di qualità e ambienti eleganti. La novità sta nel fatto che questa colazione si può gustare in un contesto esclusivo, grazie alla posizione privilegiata dell’hotel nel cuore della città.

Uno spazio come la Colazione del Portrait Firenze, che porta sulle sale che affacciano sul Ponte Vecchio, tra i simboli più noti di questa città, l'esperienza già sperimentata a Milano, dove la proposta era stata premiata come la miglior colazione d'Italia. Il Portrait Firenze e il Caffè dell'Oro Il Portrait, Boutique Hotel di lusso della famiglia Ferragamo, è un gioiello dell'accoglienza, con una delle viste più belle che si possono avere in città. Qui, dietro alle vetrate che guardano i lungarni, si trova il l Caffè dell’Oro, il ristorante dell’hotel affacciato su Ponte Vecchio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Perché maple story vale ancora la pena di giocare nel 2025

Perché pagare di più e fare la fila ci fa sentire che vale la penaUna nuova ricerca mostra che le persone sono disposte a pagare di più e ad aspettare in coda perché il cervello associa questi sforzi a una ricompensa.

Temi più discussi: Ma la speranza, dice Dio, è ciò che mi stupisce; Perché pagare di più e fare la fila ci fa sentire che vale la pena; Perché vale la pena di provare la sontuosa colazione al Portrait Firenze con vista su Ponte Vecchio (a meno di 30 euro); Siena e dintorni 1944 | AA VV | Betti Editrice.

Vale la pena mettere in conto un viaggio per ammirare almeno una volta questo incredibile spettacolo della naturaVale la pena mettere in conto un viaggio per ammirare almeno una volta questo incredibile spettacolo della natura ... menshealth.com

«Donare il midollo cambia due vite: vi spiego perché vale la pena farlo»«Non smettere mai di sognare, solo chi sogna può volare». La frase è di Peter Pan, ma per Nicolò Sironi, 22 anni, di Rovetta, non è solo una fantasia, ma un augurio affidato a un destinatario ... ecodibergamo.it

Elisabeth : Olio su tela di lino, cm 100x95 Domenico Mileto anno 2025 [email protected] Antonella Nesti # # # # # #fineart #firenze #toscana #portrait STAEDTLER #tattoo #du - facebook.com facebook