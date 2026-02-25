Perché quanto accaduto a Rogoredo rappresenta una narrazione da nascondere in vista del referendum

Volete scommettere che i fatti drammatici e vergognosi di Rogoredo non avranno un centesimo dello spazio dedicato dal Polo Raiset a Garlasco o alla casa nel bosco? I primi dati dall’osservatorio promosso dai costituzionalisti per il No rivelano la sproporzione tra le rappresentazioni mediatiche delle posizioni del Sì e del No. Quei dati rappresentano solo una parte della realtà, perché la campagna per il Sì si svolge fuori dagli spazi previsti dalle norme, perché non conteggia la propaganda che, in modo surrettizio, segna tutti i programmi di cronaca sociale dedicati a Garlasco o alla casa nel bosco, dove il giudice cattivo “nemico del popolo” è il vero bersaglio da indicare al pubblico disprezzo. Quanto è accaduto a Rogoredo rappresenta invece una narrazione da negare e da nascondere. Come lo racconti il poliziotto eroe che invece taglieggiava, minacciava, disonorava la divisa? Cosa resta delle parole irresponsabili del ministro che lo aveva già assolto invocando il disprezzo verso ”il barbaro straniero?” E che dire degli imprenditori della paura che già urlavano, gridavano, promuovevano la caccia agli untori? Se non ci fossero stati inquirenti liberi e indipendenti, cosa sarebbe accaduto? Come spiegare che i medesimi invocavano e invocano lo scudo penale per gli eventuali reati commessi dalle forze di polizia? Allora diventa più comprensibile perché il presidente del Senato, quello con il busto del duce in casa, cerchi di buttare la palla in tribuna e, nelle stesse ore, faccia un comico video per chiedere alla Rai di risarcire il suo amico Andrea Pucci e di invitarlo comunque a Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Inter-Napoli, cambia tutto in vista del big match: quanto accaduto infiamma il clima!Il prossimo big match tra Inter e Napoli si avvicina in un momento di grande incertezza in classifica.

Morte bambino trapiantato, legale famiglia: "Sconcertato da tentativo di nascondere l'accaduto"La famiglia di un bambino deceduto dopo un trapianto esprime sconcerto per il tentativo di nascondere la verità sull’accaduto.

Argomenti discussi: Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato; Federico Frusciante: l’alieno gentile del cinema; Domenico e il cuore bruciato: l'incredibile catena di errori, l'incidente in sala operatoria e le 2 ore fatali dietro la morte del bambino di Napoli; Odissea per prelevare i soldi alle Poste: Impossibile prelevare perché privi dei moduli. Una vergogna, non sono nemmeno padrona dei...

La Spezia, Atif era stato monitorato dalla Digos perché a rischio di radicalizzazione religiosaC'è stato un tempo nel 2024 in cui Zouhair Atif, lo studente di 19 anni accusato di aver ucciso con una coltellata il compagno di scuola Abanoub Youssef a La Spezia, era monitorato dai poliziotti ... tgcom24.mediaset.it

Lino Ricchiuti scrive: Ore 5:30. Ci sono parole che non scorrono. Dichiarazioni che restano addosso. La lettura di certe reazioni politiche a quanto accaduto a Rogoredo mi ha turbato. Non per il fatto in sé. Per la strumentalizzazione. Per l’uso cinico di un episo - facebook.com facebook

Su Rogoredo sento alcuni esponenti di maggioranza dire con grande convinzione che “strumentalizzare quello che è accaduto è sbagliato”, e davvero fanno quasi tenerezza, come i bambini che dicono “non sono stato io” ancora con la bocca piena di cioccol x.com