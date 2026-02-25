Perché Miss Italia fa causa a Ditonellapiaga? La cantante si difende | Non hanno nemmeno ascoltato la canzone

La notte dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha riservato a Ditonellapiaga una doppia notizia: il successo del brano Che fastidio! e, all’alba, una contestazione legale del tutto inaspettata firmata dall’organizzazione di Miss Italia. Nella classifica della prima serata, compilata dalla sala stampa, Che fastidio! ha conquistato un posto nella Top 5. Un risultato che avrebbe potuto aprire la settimana con toni festosi. Invece, a poche ore dalla messa in onda, è arrivata una nota ufficiale del concorso di bellezza più celebre d’Italia: Miss Italia annuncia di valutare azioni giudiziarie nei confronti della cantante. Al centro di tutto c’è una scelta di marketing: Ditonellapiaga ha deciso di intitolare il proprio nuovo disco Miss Italia, previsto a partire dal 10 aprile 2026. Nell’album è presente anche un brano con lo stesso titolo. Per l’organizzazione del concorso, si tratta di un uso indebito di una denominazione registrata e tutelata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

