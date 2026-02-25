Perché la prima serata non ha acceso Sanremo Tutto quello che non ha funzionato

Sanremo, 25 febbraio 2026 – Tre milioni di telespettatori in meno rispetto al debutto record del 2025. È il dato più pesante che emerge dagli ascolti Auditel diffusi dalla Rai per la prima serata del 76° Festival di Sanremo. La media total audience si attesta su 9 milioni e 600 mila spettatori, con uno share del 58%. Numeri che, presi singolarmente, restano solidi e confermano Sanremo come evento dominante della serata televisiva italiana. Ma il confronto con l’anno scorso – 12 milioni e 630 mila spettatori e 65,3% di share – parla chiaro: un calo netto di oltre 7 punti percentuali e quasi 3 milioni di teste. Un avvio lungo e già discusso. È presto per sentenze definitive, la maratona è appena iniziata e il Festival ha ancora quattro serate per recuperare. Eppure la prima serata, conclusasi all’1:32 dopo aver presentato tutte e 30 le canzoni in gara, lascia già diverse perplessità. Non solo sui numeri, ma sulla conduzione e sul ritmo complessivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

