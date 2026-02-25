Percassi | Stasera la nostra gente mostrerà tutto l' amore per l' Atalanta

Il pre-partita della sfida di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund mette in luce una lettura chiara del contesto societario e della mentalità del gruppo in vista di una competizione di alto livello. Le osservazioni del dirigente hanno il fine di delineare lo spirito del club, la fiducia nel progetto e la concretezza necessaria per affrontare una stagione impegnativa. Nel corso dell’imminente match, la passione del tifo è stata descritta come un elemento tangibile, evidente nei gesti di accompagnamento e nel sostegno incondizionato alla squadra. Il presidente ha evidenziato che la comunità a supporto dell’Atalanta resta una componente fondamentale, capace di rafforzare l’identità del club anche in sfide di alta intensità. Riguardo a eventuali dialoghi istituzionali, è emersa la volontà di dialogare con le autorità competenti, ma non si è concretizzata un’apertura: si va avanti con il percorso già tracciato, senza indugi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

