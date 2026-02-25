per la yuasa battery ultimo tango a perugia

La partita tra Yuasa Battery Grottazzolina e Perugia si svolge a causa della fine del campionato di Superlega. La squadra di Grotta affronta l’ultimo incontro in modo senza pressioni di classifica, poiché è già stabile nella posizione attuale. La partita inizia alle 20:30 e rappresenta l’ultimo appuntamento stagionale per la formazione marchigiana. I giocatori si preparano a concludere la stagione con determinazione e senza rilasciare nulla.

Ultimo tango in Superlega per la Yuasa Battery Grottazzolina quest’oggi a Perugia, alle ore 20,30 in un match che per Grotta non ha una valenza specifica per la classifica. Giochi che sono stati ampiamente fatti e che da tre giornate hanno dato il proprio verdetto con il ritorno in A2 da parte della Yuasa Battery. Si chiude in uno dei palcoscenici più importanti e belli dell’intero campionato, al PalaBarton si vive ogni gara in una bolgia assoluta e dunque sarà l’occasione anche per un’ultima ventata di grandissimo volley. La Sir del coach fanese Angelo Lorenzetti è pronto ad un tour de force incredibile considerando che l’attende in Supercoppa, l’ Itas Trentino prima di continuare con le fasi finali di Coppa e soprattutto playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

