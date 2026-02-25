Per il Campo largo in Puglia convivere con la Xylella non è così male

Il diffondersi della Xylella ha spinto il Campo largo a candidare Franco Fanizzi a sindaco di Conversano, in provincia di Bari. La malattia ha causato danni alle colture e preoccupato gli agricoltori locali, portando alla scelta di un esperto di chimica per affrontare la crisi. Fanizzi promette di adottare nuove strategie per salvare gli ulivi e tutelare il territorio. La corsa alle elezioni entra nel vivo con questa candidatura.

Bari. Il campo largo ha indicato come candidato al comune di Conversano, in provincia di Bari, Franco Fanizzi, ordinario di Chimica generale all’Università del Salento. Fanizzi viene descritto come un attivista in campo ambientale, di sinistra, segnalando che tra le sue battaglie c'è quella sulla Xyella. Fanizzi infatti è coautore, insieme al collega Scortichini, della ricerca sulla presunta cura degli ulivi con zinco, rame e acido citrico. Ed è contrario alle eradicazioni, unico rimedio riconosciuto per arginare il batterio che ha seccato oltre venti milioni di ulivi. La notizia della candidatura di Fanizzi per il centrosinistra a Conversano arriva all’indomani dell’ordinanza del tribunale di Bari che ha disposto l’archiviazione del procedimento contro Donato Boscia, lo scienziato del Cnr ingiustamente accusato per dieci anni che per primo ha riconosciuto la Xylella e si è battuto per difendere la strategia di eradicazioni e contenimento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

