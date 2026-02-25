Per avere capelli punk come quelli di Chiello ti bastano in realtà due prodotti

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Chiello a Sanremo 2026 ha dimostrato che una pettinatura può attirare l’attenzione prima ancora che inizi la musica. Prima ancora della nota più alta, prima dell' outfit, sono stati i capelli a fare centro. Indie, scomposti, con dettagli che strizzano l’occhio all’estetica manga. Il bicolor è parte del gioco ma non è il punto centrale. Quello che conta davvero è la costruzione della forma, quell’aria studiata e ribelle che sembra dire “non mi ci sono impegnato troppo”. In realtà ogni ciocca è lì per un motivo preciso: per ottenere un effetto simile non serve una troupe dietro le quinte, ma servono tecnica, mano leggera e soprattutto due prodotti scelti con criterio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Le sue canzoni nascono spontaneamente, come . Imperfette, vere. Benvenuto Chiello #Sanremo2026