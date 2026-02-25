Un guasto ai binari ha causato cancellazioni e ritardi sui treni in partenza da Arezzo, creando due giorni di disagi per i pendolari. La rottura di un componente ferroviario ha interrotto il servizio di alta velocità, lasciando molte persone bloccate e senza alternative immediate. I viaggiatori si sono trovati a dover attendere ore per tornare a casa o raggiungere il lavoro, alimentando frustrazione e caos lungo le linee. La situazione resta critica e senza una soluzione immediata.

AREZZO È partita nel peggiore dei modi la settimana dei pendolari aretini, alle prese ieri con gli ennesimi clamorosi ritardi dopo il lunedì di passione che aveva segnato il ritorno al lavoro. Ieri mattina la circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa dalle 7.15 tra Incisa e Rignano sull’Arno, sulla linea convenzionale Roma - Firenze per consentire delle verifiche. Trenitalia ha informato i viaggiatori che i treni Euronight e i Regionali avrebbero potuto registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Coinvolto un convoglio Euronight 295 München Hauptbahnhof - Tarvisio Boscoverde - Roma Tiburtina e cancellati o parzialmente cancellati 14 treni regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Stop per oltre 2 ore all’Alta Velocità tra Roma e Firenze, trovato un cadavere sui binari a Chiusi: ritardi di 120 minuti, disagi e treni cancellatiOggi, 16 dicembre, la tratta dell’Alta Velocità tra Roma e Firenze è stata sospesa per oltre due ore a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi.

Circolazione dei treni in tilt, guasto sulla linea Bergamo-Milano: treni cancellati e ritardi fino a 60 minutiOggi, giovedì 8 gennaio, si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano a causa di un guasto tecnico.

Temi più discussi: Pendolari, due giorni senza pace. Guasto: treni cancellati e ritardi. Le interferenze con l’alta velocità; Treni e guasti, l'assessore Boni: Confronto continuo con i gestori. Intanto sfuma il bonus di gennaio, il Comitato pendolari: Va rivisto; Stop ai treni sulla Ivrea-Chivasso, da lunedì 23 febbraio due mesi di disagi per i pendolari; Fse, da lunedì saltano 200 corse al giorno. Si ammalano tutti insieme 50 autisti.

Quattro week-end senza treni. Giorni di fuoco per i pendolariQuattro weekend senza treni per i pendolari di Signa e Lastra a Signa (ma non solo). Nei fine settimana del 4 e 5, 11 e 12 ottobre e ancora 8 e 9, 22 e 23 novembre, saranno effettuati alcuni lavori ... lanazione.it

Fse, da lunedì saltano 200 corse al giorno. Si ammalano tutti insieme 50 autistiCinquanta autisti tutti insieme in malattia, con il risultato di 258 corse saltate in un giorno. I pendolari che utilizzano gli autobus delle Ferrovie Sud Est sulla tratta Bari-Taranto sono spiazzati ... rainews.it

L'intervento di riparazione, atteso da giorni dai residenti, è stato completato, ponendo fine ad allagamenti e rallentamenti del traffico che avevano reso difficile la vita quotidiana di famiglie e pendolari. - facebook.com facebook