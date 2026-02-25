PEI digitale | cos’è? C’è obbligo in senso assoluto? Il nodo delle ore di sostegno privacy e protezione dei dati Il punto di Evelina Chiocca e Gualtiero Raimondi Cominesi

Il Piano educativo individualizzato entra stabilmente nella dimensione digitale. Dopo l’introduzione dei modelli nazionali con il Decreto Interministeriale 1822020, successivamente modificato dal DI 1532023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato l’implementazione del PEI su piattaforma informatica, con compilazione e archiviazione attraverso il sistema informativo ministeriale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

PEI digitale, analisi, criteri e proposte: facciamo il punto della situazione. SPECIALE con Chiocca e Raimondi (Osservatorio 182) LIVE Martedì 24 febbraio alle 17:00Il dibattito sul PEI digitale nasce dalle difficoltà riscontrate nelle scuole nell’utilizzo della piattaforma SIDI.

