Pedullà sentenzia | Fallimento europeo inaccettabile leader inghiottiti dal Bodo Chivu ora deve…
Calciomercato Inter LIVE: Dalla Germania arrivano ben due indiscrezioni. Occhi puntati su un big per il centrocampo Mercato Inter, i nerazzurri ci provano per un big a centrocampo! Ecco di chi si tratta e la concorrenza della Premier League. Mercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. I dettagli Mercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match... 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche:
Pedullà attacca Conte: “Deve andare in conferenza e dire ‘questo è un mio fallimento'”
Inter Bodo Glimt, i nerazzurri cadono nel baratro europeo: Hauge come Michael Hansson. La Repubblica sentenzia: «Uscire così somiglia a una vergogna»
Pedullà: Conte piange a senso unico, in Europa solo fallimenti. 2 con le dita? Dovrebbe…Alfredo Pedullà è intervenuto sul suo canale Youtube per parlare anche di Antonio Conte dopo l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ... fcinter1908.it
Pedullà (M5s), 'infrazione su golden power era atto dovuto'L'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per l'uso della golden power per bloccare la scalata Unicredit-Bpm è un atto dovuto. Persino questa Commissione amica di Giorgia ... ansa.it