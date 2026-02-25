Pavia | Fratoianni ' non c' è posto per sceriffi e giustizieri'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Credo davvero che ieri sulla morte del ragazzo nordafricano freddato su un marciapiede a Voghera da un esponente leghista, nelle aule di giustizia del nostro Paese sia stata scritta una pagina che restituisce dignità ai suoi familiari e a coloro che 5 anni fa non si accontentarono di una verità di comodo viziata da una campagna di propaganda tossica, e da rapporti opachi con chi doveva guidare allora le indagini". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "E questo importante risultato -prosegue il leader di Si- si deve all'ostinazione dei familiari della vittima e dei loro avvocati che li hanno supportati da quel luglio 2021, all'impegno di chi nel mondo dell'informazione continuò a scavare sulle contraddizioni e sulle troppe ombre e stranezze che allora si allungarono sulle fasi iniziali dell'indagine della Procura di Pavia, tanto da farmi presentare nel novembre di 5 anni fa un'interrogazione parlamentare alla ministra della Giustizia dell'epoca: dall'autopsia effettuata in tempi record e senza avvisare gli avvocati, il video che mostrava come l'assessore leghista parlasse tranquillamente con i testimoni la sera stessa, le immagini che mostravano la familiarità dell'indagato con gli agenti della scientifica sul luogo della sparatoria, i troppi dubbi sulla gestione iniziale dell'indagine da parte della locale Procura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Comune Pavia, Giampaolo Anfosso si dimette. Al suo posto entra in giunta Alessandro CaliandroIl comune di Pavia comunica che Giampaolo Anfosso si è dimesso dall’incarico di assessore per motivi di salute.

Il maxi schermo dei Coldplay, i giustizieri della rete, e la nostalgia del linciaggioTra musica, giustizia digitale e ricordi dolorosi, questa settimana ci ha lasciato con emozioni contrastanti.