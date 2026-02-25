Inter News 24 Pavard è al centro di un intrigo di mercato internazionale che vede il Borussia Dortmund pronto a riportare in Germania il difensore francese. Il calciomercato europeo si accende attorno alla figura di Benjamin Pavard, duttile difensore classe 1996 ed ex colonna del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Bild, il Borussia Dortmund starebbe valutando seriamente la possibilità di riportare il calciatore in Bundesliga, puntando sulla sua esperienza internazionale e sulla sua capacità di ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino destro. Benjamin Pavard è attualmente legato ai nerazzurri con un contratto valido fino al giugno 2028 e un ingaggio importante da 5 milioni di euro netti a stagione.... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard tra Inter e Bundesliga: il Borussia Dortmund punta il difensore francese

Leggi anche:

Mercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. I dettagli

Borussia Dortmund vs Borussia Monchengladbach Suggerimenti per la creazione di scommesse – Speciale Bundesliga 4/1, analisi e pronostici

Temi più discussi: L'Inter, Pavard e il rischio boomerang: la situazione tra i nerazzurri e il Marsiglia si complica; Pavard torna all'Inter? Grana da risolvere, il riscatto col Marsiglia è sempre più in bilico; Il Marsiglia difficilmente riscatterà Pavard: l'Inter lo rimetterà immediatamente sul mercato; Mercato, ecco la decisione definitiva dell’Inter su Pavard dovesse tornare indietro a giugno.

Nuova pretendente per Pavard: l’Inter punta allo scambioPavard al centro dei rumors di calciomercato Inter. Piace anche all'Eintracht Francoforte: ipotesi di scambio con Theate ... interlive.it

Calciomercato Inter, scoppia il caso Pavard! E’ caos totale con il Marsiglia. Tutti i dettagliIl calciomercato Inter si trova a gestire una vera e propria grana diplomatica e tecnica che arriva direttamente dalla Francia: il caso Benjamin Pavard. Il ... news-sports.it

Èd è un gol pesantissimo che rimette Atalanta-Borussia Dortmund in perfetta parità! Chi passa secondo te #FantaChampions x.com

Champions League, Atalanta-Borussia Dortmund 2-0 dopo 45’: gol di Scamacca e Zappacosta Stadio di Bergamo Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-ata - facebook.com facebook