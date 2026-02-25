Paura al Tonale | si è staccata una valanga larga 180 metri

L'allarme dato da un testimone oculare. Elicottero subito in volo e si è immediatamente attivato anche il soccorso alpino Giornata di paura quella vissuta oggi, mercoledì 25 febbraio, al Passo del Tonale. Più precisamente sulla pista blu Valbiolo dove tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio si è staccata una valanga intorno ai 2mila metri di quota. A dare l’allarme un testimone oculare che subito dopo il distacco ha avvertito il 112. In volo si è alzato l’elicottero, mentre dalla stazione di Vermiglio si sono attivati gli operatori del soccorso alpino: individuando il distacco nevoso, i soccorritori hanno subito dato il via alle operazioni di bonifica, assieme alla stazione di Ponte di Legno, ai carabinieri e alla polizia. “L’intervento sul distacco nevoso, con uno sviluppo di 150 metri e una larghezza complessiva di 180, si è concluso intorno alle 14, dopo due ore di bonifiche a esito negativo” fanno sapere dal soccorso alpino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche:

Valanga al Passo del Tonale. Travolti otto sciatori, tutti salvi

La trappola del Constel: «L'unica uscita era una scala ripida e larga 1,3 metri». Sparite le carte della ristrutturazione