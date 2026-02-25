patenti revocate in poche ore due maxi multe

Due automobilisti hanno circolato con patenti revocate, causando due maxi multe in poche ore. La polizia locale di Brugherio ha fermato una Fiat in via Comolli e ha scoperto che il conducente non aveva più il permesso valido. Un secondo controllo ha portato alla stessa scoperta su un’altra vettura, con multe salate per entrambi. Questi episodi mostrano come le forze dell’ordine intensificano i controlli sulle strade.

Automobilisti che circolano con patenti revocate. Due casi scoperti in poche ore. L’altro giorno una pattuglia della polizia locale di Brugherio ha deciso di controllare un’auto, una Fiat, che percorreva via Comolli in paese. E si è scoperto che il suo conducente, un uomo di 35 anni residente in Brianza, era già stato fermato dalla stessa pattuglia dieci giorni prima, alla guida quella volta di un’Audi. In quella circostanza era emerso che circolava nonostante avesse terminato i punti della patente e gli fosse già stato notificato il provvedimento di revisione. E dunque? L’automobilista indisciplinato aveva ammesso di non essersi presentato alla revisione della patente, e dunque per scattare la sospensione della patente di guida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

