Passeggiate gratuite che si svolgono ogni Sabato a rotazione nei 5 quartieri di Firenze per i cittadini che hanno voglia di camminare in compagnia e andare alla scoperta del proprio territorio. Passeggiate medio-facili per un'inclusività a 360° rivolte alla promozione di un sano e corretto stile di vita. Il servizio è finanziato dalla Società della Salute.

A Firenze quasi 1900 partecipanti alle Passeggiate della saluteFirenze, 4 luglio 2025 - Sono stati quasi 1900 i partecipanti alle 'Passeggiate della salute' che si sono svolte in tutta a Firenze e sono state organizzate dai Gruppi Salute e Benessere dei cinque ... lanazione.it

Giornata mondiale della salute. Passeggiate, una caccia al tesoro e un defibrillatore alle PalombareEcco le iniziative messe in campo dal Comune a partire da domenica. Si tratta di attività all’insegna della salute e del benessere per le famiglie. L’assessorato alle Politiche Socio Sanitarie del ... ilrestodelcarlino.it

