Passante eroe per caso al centro commerciale | aiuta a bloccare un ladro Il questore | Non sappiamo chi sia vogliamo ringraziarlo

Rimini, 25 febbraio 2026 – Tenta di rubare in un negozio alle Befane, scappa alla vista della polizia e durante il fermo prende a pugni un agente, rompendogli il naso: alla fine riescono ad arrestarlo grazie anche all’aiuto di un passante. Il tentato furto, la fuga e l’aggressione. È successo sabato scorso, nel pomeriggio, alle Befane. L’intervento scatta alle 16.20. Una pattuglia della squadra Volanti viene inviata al punto vendita Cisalfa Sport dopo una segnalazione di tentato furto. Un uomo di circa 30 anni viene sorpreso mentre cerca di asportare uno zainetto e una felpa. Gli agenti arrivano sul posto e lo bloccano. Il 30enne, sprovvisto di documenti, viene accompagnato verso l’auto di servizio con l’intenzione di portarlo in Questura per l’identificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

