Pasqualino contro Ranucci | Un attacco ingiustificato

Pasqualino critica Ranucci per le affermazioni fatte a Pisa, dove era ospite del Circolo della Stampa, sostenendo che siano accuse senza fondamento. Secondo Pasqualino, le parole di Ranucci rischiano di danneggiare la sua reputazione senza motivo. La polemica è arrivata dopo una dichiarazione pubblica fatta durante l’evento, che ha generato tensione tra i due. La discussione prosegue senza che siano emerse ulteriori precisazioni.

Subito dopo quell'attentato - ricorda Pasqualino - il ministro e leader del Carroccio, Matteo Salvini, aveva espresso 'piena e totale solidarietà', definendo quanto accaduto 'di gravità inaudita e inaccettabile' e condannando fermamente l'atto criminale.

