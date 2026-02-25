Partizan Belgrado cede al Fenerbahçe in una sfida avvincente della 29ª giornata di EuroLeague

Nel round 29 di EuroLeague, il Fenerbahce ha superato il Partizan Belgrado con un finale molto serrato, chiudendo 81-78. La fase decisiva è stata determinata dai tiri liberi di Talen Horton-Tucker, che hanno portato il +3 nel momento chiave dopo che Carlik Jones aveva riaperto la partita tornando sul -1. La formazione serba ha lottato per tutti i 40 minuti, dimostrando segnali positivi dopo la delusione precedente in Coppa Korac, ma non è riuscita a completare la rimonta. Per il Fenerbahce, la vittoria rappresenta la ventunesima in EuroLeague. I 29 punti di Talen Horton-Tucker hanno accompagnato le prestazioni di squadra, con Wade Baldwin IV autore di 17 punti e Biberovic che ha chiuso la scheda a 13 punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

