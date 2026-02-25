Parole e musica c’è anche un po’ di Terni sul palco del Festival di Sanremo

Giuseppe Anastasi, palermitano d’origine e amerino di adozione, è tra gli autori del brano cantato da Arisa e Giuseppe “Gioni” Barbera è il suo direttore d’orchestra. La foto con Carlotta e i precedenti Incroci in riviera. C’è anche un po’ di Terni sul palco del Festival di Sanremo che anche quest’anno vede la presenza di artisti che arrivano dall’Umbria del sud e che, anche in passato, hanno contribuito a scrivere la “storia” della kermesse della canzone italiana. Dopo cinque anni di assenza, ieri sera la città dei fiori ha visto il ritorno di Arisa che proprio all’Ariston nel 2009 aveva visto iniziare la sua carriera, vincendo la sezione giovani con il brano Sincerità. Autore di quel fortunatissimo pezzo è Giuseppe Anastasi, palermitano di origine e ormai da anni amerino di adozione. Autore e compositore, Anastasi aveva incontrato Arisa al Cet di Mogol – la scuola per autori nelle campagne di Toscolano - iniziando con lei una collaborazione artistica – e una relazione sentimentale – che in più occasioni ha visto la coppia partecipare al festival di Sanremo, sempre con risultati di rilievo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston nella prima serata del 2026. Il videoOlly sarà uno dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Festival Sanremo: per i duetti anche Mannoia, Pupo, Belen e Tonypitony. Tornano sul palco i cosentini Aiello e Brunori Sas. Ecco il programmaDurante la quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, tornano sul palco alcuni grandi nomi della musica italiana.

Al Quirinale i partecipanti del 76° Festival di Sanremo

Parole, musica e memoria. I premiati di HumanitiesParole, musica e memoria nella serata conclusiva della terza edizione del Premio letterario Humanities, nella cornice del Macerata Humanities Festival... Parole, musica e memoria nella serata ... ilrestodelcarlino.it

Parole, poesia e musica: Giancarlo Giannini protagonista del Festival De Muro con Le parole Note e la Marco Zurzolo BandGiancarlo Giannini torna in Sardegna, dove lunedì alle 21.30 al Nuraghe Albucciu di Arzachena darà vita insieme alla Marco Zurzolo Band a una serata di poesia e musica davvero eccezionale. In Le ... unionesarda.it

