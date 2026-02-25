Parodi perde il confronto sul referendum con Caiazza che attacca | La magistratura è la vera casta

Gian Domenico Caiazza ha criticato duramente la magistratura durante un dibattito sulla riforma referendaria, accusandola di comportarsi come una casta. La discussione si è svolta davanti a un pubblico di studenti alla Sapienza, dove Caiazza ha sottolineato che l’istituzione giudiziaria si protegge da anni. La sua posizione ha incontrato la resistenza di un avvocato che ha cercato di smontare le sue affermazioni, creando un acceso confronto pubblico. La vicenda si è conclusa con il ritiro di Parodi dal dibattito.

© Ilfoglio.it - Parodi perde il confronto sul referendum con Caiazza, che attacca: “La magistratura è la vera casta”

Il presidente dell'Anm evoca i soliti scenari apocalittici sulla riforma Nordio e soccombe nel dibattito con il penalista Fosse avvenuto davanti a un giudice, il confronto sul referendum andato in scena ieri alla Sapienza tra l’avvocato Gian Domenico Caiazza (presidente del Comitato Sì Separa) e il pm Cesare Parodi (presidente dell’Anm e procuratore di Alessandria) si sarebbe concluso con una sentenza favorevole all’imputato. Un’ora di botta e risposta, segnata dalla consueta evocazione da parte del capo del sindacato togato di scenari apocalittici: “Se questa riforma passerà, purtroppo c'è una concreta possibilità che in molti casi i giudici saranno portati ad applicare la legge in modo da determinare cittadini di serie A, B e C”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Referendum: Bonelli, 'Bignami attacca ancora magistratura, con No avviso sfratto a destra' Referendum giustizia, avvocati in piazza per il sì: "La magistratura non vuole il confronto"In vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, gli avvocati della Camera Penale “Oronzo Melpignano” di Brindisi continuano le iniziative di sensibilizzazione a favore del “sì”.