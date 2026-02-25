Parma un minore di 14 anni porta a scuola un coltello a farfalla stampato in 3D | il docente recupera l’oggetto e allerta il dirigente

Un docente di un istituto scolastico di Parma ha sorpreso un alunno mentre giocherellava con un oggetto tra i banchi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Parma, ragazzino porta a scuola un coltello in plastica realizzato con una stampante 3DHa realizzato un coltello in plastica, l'ha prodotto in casa con una stampante 3D, poi l'ha portato a scuola ma è stato scoperto da un docente. Lo riporta la Gazzetta di Parma. Protagonista della vice ... bologna.repubblica.it

Offre soldi a una minore per foto intime, denunciato a ParmaPrima si è guadagnato la fiducia di una ragazzina poi le ha promesso denaro se gli avesse inviato foto intime su whatsapp. Così un 50enne ha cercato di adescare una minorenne. La madre della giovane, ... ansa.it

