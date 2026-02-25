Parma | riforma giustizia 30% nomine bocciate ecco i rischi

Il 27 febbraio a Parma si terrà un incontro pubblico per discutere la riforma costituzionale della giustizia, al centro del referendum del 22 e 23 marzo. L’evento, previsto alle 18:30 all’Hotel Stendhal, affronterà le criticità del sistema giudiziario italiano e le proposte di cambiamento. L’incontro, aperto a tutti i cittadini, non sarà una semplice discussione tecnica, ma un confronto su un tema che tocca da vicino la vita di ogni persona: la fiducia nella giustizia. Si parlerà di dati allarmanti, come il 30% di nomine bocciate dal Consiglio di Stato tra il 2014 e il 2018, e delle intercettazioni del caso Palamara, che hanno messo in luce i rischi di infiltrazione politica. Tre sono i pilastri della riforma: la separazione delle carriere con un CSM raddoppiato, l’eliminazione delle correnti interne e la creazione di una nuova Alta Corte Disciplinare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

